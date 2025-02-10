クォートセクション
通貨 / FDMT
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc

7.10 USD 0.44 (6.61%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDMTの今日の為替レートは、6.61%変化しました。日中、通貨は1あたり6.76の安値と7.19の高値で取引されました。

4D Molecular Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
6.76 7.19
1年のレンジ
2.24 10.78
以前の終値
6.66
始値
6.79
買値
7.10
買値
7.40
安値
6.76
高値
7.19
出来高
1.084 K
1日の変化
6.61%
1ヶ月の変化
17.94%
6ヶ月の変化
119.81%
1年の変化
-33.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K