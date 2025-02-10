通貨 / FDMT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc
7.10 USD 0.44 (6.61%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FDMTの今日の為替レートは、6.61%変化しました。日中、通貨は1あたり6.76の安値と7.19の高値で取引されました。
4D Molecular Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDMT News
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- 4D Molecular Therapeutics stock maintains Buy rating at Goldman Sachs
- 4D Molecular earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- 4dMT Revenue Jumps 200 Percent in Q2
- 4D Molecular Therapeutics Rallies On Heels Of Diabetes-Related Vision Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
- 4D Molecular Therapeutics stock soars after positive DME trial results
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- 4D Molecular Therapeutics: A Smart Bet On Long-Term VEGF Suppression
- Eye Disease Focused 4D Molecular Therapeutics Lays Out 52-Week Results From Wet AMD Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
1日のレンジ
6.76 7.19
1年のレンジ
2.24 10.78
- 以前の終値
- 6.66
- 始値
- 6.79
- 買値
- 7.10
- 買値
- 7.40
- 安値
- 6.76
- 高値
- 7.19
- 出来高
- 1.084 K
- 1日の変化
- 6.61%
- 1ヶ月の変化
- 17.94%
- 6ヶ月の変化
- 119.81%
- 1年の変化
- -33.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K