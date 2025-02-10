Devises / FDMT
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc
6.60 USD 0.50 (7.04%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FDMT a changé de -7.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.60 et à un maximum de 7.15.
Suivez la dynamique 4D Molecular Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FDMT Nouvelles
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- 4D Molecular Therapeutics stock maintains Buy rating at Goldman Sachs
- 4D Molecular earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- 4dMT Revenue Jumps 200 Percent in Q2
- 4D Molecular Therapeutics Rallies On Heels Of Diabetes-Related Vision Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
- 4D Molecular Therapeutics stock soars after positive DME trial results
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- 4D Molecular Therapeutics: A Smart Bet On Long-Term VEGF Suppression
- Eye Disease Focused 4D Molecular Therapeutics Lays Out 52-Week Results From Wet AMD Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
Range quotidien
6.60 7.15
Range Annuel
2.24 10.78
- Clôture Précédente
- 7.10
- Ouverture
- 6.96
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Plus Bas
- 6.60
- Plus Haut
- 7.15
- Volume
- 1.905 K
- Changement quotidien
- -7.04%
- Changement Mensuel
- 9.63%
- Changement à 6 Mois
- 104.33%
- Changement Annuel
- -38.60%
20 septembre, samedi