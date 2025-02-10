QuotazioniSezioni
FDMT
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc

6.60 USD 0.50 (7.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FDMT ha avuto una variazione del -7.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 7.15.

Segui le dinamiche di 4D Molecular Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.60 7.15
Intervallo Annuale
2.24 10.78
Chiusura Precedente
7.10
Apertura
6.96
Bid
6.60
Ask
6.90
Minimo
6.60
Massimo
7.15
Volume
1.905 K
Variazione giornaliera
-7.04%
Variazione Mensile
9.63%
Variazione Semestrale
104.33%
Variazione Annuale
-38.60%
21 settembre, domenica