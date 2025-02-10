Valute / FDMT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FDMT: 4D Molecular Therapeutics Inc
6.60 USD 0.50 (7.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FDMT ha avuto una variazione del -7.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 7.15.
Segui le dinamiche di 4D Molecular Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDMT News
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- 4D Molecular Therapeutics stock maintains Buy rating at Goldman Sachs
- 4D Molecular earnings missed by $0.25, revenue fell short of estimates
- 4dMT Revenue Jumps 200 Percent in Q2
- 4D Molecular Therapeutics Rallies On Heels Of Diabetes-Related Vision Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
- 4D Molecular Therapeutics stock soars after positive DME trial results
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- 4D Molecular Therapeutics: A Smart Bet On Long-Term VEGF Suppression
- Eye Disease Focused 4D Molecular Therapeutics Lays Out 52-Week Results From Wet AMD Study - 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)
Intervallo Giornaliero
6.60 7.15
Intervallo Annuale
2.24 10.78
- Chiusura Precedente
- 7.10
- Apertura
- 6.96
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Minimo
- 6.60
- Massimo
- 7.15
- Volume
- 1.905 K
- Variazione giornaliera
- -7.04%
- Variazione Mensile
- 9.63%
- Variazione Semestrale
- 104.33%
- Variazione Annuale
- -38.60%
21 settembre, domenica