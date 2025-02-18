Moedas / EEX
EEX: Emerald Holding Inc
5.12 USD 0.12 (2.40%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EEX para hoje mudou para 2.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.10 e o mais alto foi 5.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Emerald Holding Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
5.10 5.13
Faixa anual
3.22 5.45
- Fechamento anterior
- 5.00
- Open
- 5.10
- Bid
- 5.12
- Ask
- 5.42
- Low
- 5.10
- High
- 5.13
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 2.40%
- Mudança mensal
- 0.79%
- Mudança de 6 meses
- 27.68%
- Mudança anual
- 3.64%
