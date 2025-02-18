货币 / EEX
EEX: Emerald Holding Inc
5.00 USD 0.10 (1.96%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EEX汇率已更改-1.96%。当日，交易品种以低点4.93和高点5.00进行交易。
关注Emerald Holding Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEX新闻
- Emerald Holding appoints Danielle Puceta as chief digital officer
- Emerald Holding amends credit agreement to reduce interest rate on term loans
- Emerald Holding acquires Toronto-based Generis Group
- Earnings call transcript: Emerald Holdings Q2 2025 misses EPS forecast
- Emerald (EEX) Q2 Revenue Jumps 23%
- Emerald Q2 2025 slides: Revenue jumps 22.7%, company reaffirms full-year guidance
- Emerald Expositions earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Emerald Holding: Buybacks And Dividends Don’t Justify 16x Cash Flow (NYSE:EEX)
- Emerald Holding re-elects directors, confirms auditor
- Emerald Holding to Participate in Upcoming Conferences
- Arm Holdings, Fluence Energy, Semrush And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Consensus Cloud Solns (NASDAQ:CCSI), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Greenbrier, RPM International, CVRx And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Collective Mining (AMEX:CNL), Celcuity (NASDAQ:CELC)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Emerald Holding, Inc. (EEX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Emerald Holding, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EEX)
- Baidu, Informatica And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Baidu (NASDAQ:BIDU), AirJoule Technologies (NASDAQ:AIRJ)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
日范围
4.93 5.00
年范围
3.22 5.45
- 前一天收盘价
- 5.10
- 开盘价
- 4.93
- 卖价
- 5.00
- 买价
- 5.30
- 最低价
- 4.93
- 最高价
- 5.00
- 交易量
- 41
- 日变化
- -1.96%
- 月变化
- -1.57%
- 6个月变化
- 24.69%
- 年变化
- 1.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值