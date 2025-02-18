通貨 / EEX
EEX: Emerald Holding Inc
5.13 USD 0.13 (2.60%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EEXの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり4.80の安値と5.15の高値で取引されました。
Emerald Holding Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EEX News
- Emerald Holding appoints Danielle Puceta as chief digital officer
- Emerald Holding amends credit agreement to reduce interest rate on term loans
- Emerald Holding acquires Toronto-based Generis Group
- Earnings call transcript: Emerald Holdings Q2 2025 misses EPS forecast
- Emerald (EEX) Q2 Revenue Jumps 23%
- Emerald Q2 2025 slides: Revenue jumps 22.7%, company reaffirms full-year guidance
- Emerald Expositions earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Emerald Holding: Buybacks And Dividends Don’t Justify 16x Cash Flow (NYSE:EEX)
- Emerald Holding re-elects directors, confirms auditor
- Emerald Holding to Participate in Upcoming Conferences
- Arm Holdings, Fluence Energy, Semrush And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Consensus Cloud Solns (NASDAQ:CCSI), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Greenbrier, RPM International, CVRx And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Collective Mining (AMEX:CNL), Celcuity (NASDAQ:CELC)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Emerald Holding, Inc. (EEX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Emerald Holding, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EEX)
- Baidu, Informatica And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Baidu (NASDAQ:BIDU), AirJoule Technologies (NASDAQ:AIRJ)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
1日のレンジ
4.80 5.15
1年のレンジ
3.22 5.45
- 以前の終値
- 5.00
- 始値
- 5.08
- 買値
- 5.13
- 買値
- 5.43
- 安値
- 4.80
- 高値
- 5.15
- 出来高
- 171
- 1日の変化
- 2.60%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- 27.93%
- 1年の変化
- 3.85%
