EEX: Emerald Holding Inc

5.13 USD 0.13 (2.60%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EEXの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり4.80の安値と5.15の高値で取引されました。

Emerald Holding Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.80 5.15
1年のレンジ
3.22 5.45
以前の終値
5.00
始値
5.08
買値
5.13
買値
5.43
安値
4.80
高値
5.15
出来高
171
1日の変化
2.60%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
27.93%
1年の変化
3.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K