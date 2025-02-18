Валюты / EEX
EEX: Emerald Holding Inc
5.00 USD 0.10 (1.96%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EEX за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.93, а максимальная — 5.00.
Следите за динамикой Emerald Holding Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.93 5.00
Годовой диапазон
3.22 5.45
- Предыдущее закрытие
- 5.10
- Open
- 4.93
- Bid
- 5.00
- Ask
- 5.30
- Low
- 4.93
- High
- 5.00
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- -1.57%
- 6-месячное изменение
- 24.69%
- Годовое изменение
- 1.21%
