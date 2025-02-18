KurseKategorien
Währungen / EEX
Zurück zum Aktien

EEX: Emerald Holding Inc

5.13 USD 0.13 (2.60%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EEX hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.80 bis zu einem Hoch von 5.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Emerald Holding Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EEX News

Tagesspanne
4.80 5.15
Jahresspanne
3.22 5.45
Vorheriger Schlusskurs
5.00
Eröffnung
5.08
Bid
5.13
Ask
5.43
Tief
4.80
Hoch
5.15
Volumen
171
Tagesänderung
2.60%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
27.93%
Jahresänderung
3.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K