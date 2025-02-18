Währungen / EEX
EEX: Emerald Holding Inc
5.13 USD 0.13 (2.60%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EEX hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.80 bis zu einem Hoch von 5.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Emerald Holding Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.80 5.15
Jahresspanne
3.22 5.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.00
- Eröffnung
- 5.08
- Bid
- 5.13
- Ask
- 5.43
- Tief
- 4.80
- Hoch
- 5.15
- Volumen
- 171
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- 27.93%
- Jahresänderung
- 3.85%
