DX: Dynex Capital Inc
12.37 USD 0.10 (0.80%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DX para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.34 e o mais alto foi 12.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Dynex Capital Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
12.34 12.52
Faixa anual
10.79 14.48
- Fechamento anterior
- 12.47
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.37
- Ask
- 12.67
- Low
- 12.34
- High
- 12.52
- Volume
- 1.600 K
- Mudança diária
- -0.80%
- Mudança mensal
- -1.12%
- Mudança de 6 meses
- -5.43%
- Mudança anual
- -3.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh