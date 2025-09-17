통화 / DX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DX: Dynex Capital Inc
12.29 USD 0.08 (0.65%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DX 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.25이고 고가는 12.42이었습니다.
Dynex Capital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DX News
- BCA sees room for a bigger U.S. dollar rebound
- 금 선물, 연준 금리 인하 후 5주 연속 상승 전망
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- 아시아 환율, 달러 회복세에 소폭 변동; 엔화는 BOJ 주시하며 보합세
- Asia FX muted as dollar recovers; yen flat with BOJ in focus
- Dollar gains in volatile trade after Fed cut; sterling lower ahead of BoE meeting
- Fed 금리 인하 후 달러 반등에 금 가격 하락
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- 아시아 FX 보합세, 달러 안정적…Fed 금리 인하 소화 중, BOJ 주목
- Asia FX muted, dollar steady as markets digest Fed rate cut; BOJ on tap
- Instant View: Fed cuts by a quarter of a percentage point; Miran dissents
- UBS maintains bearish dollar view into FOMC
- Dollar bounces from two-month lows ahead of Fed decision; sterling slips
- 금 선물, Fed 금리 결정 앞두고 최고치에서 소폭 하락
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- 아시아 외환시장 관망세, 달러 안정…연준 금리 인하 주목
일일 변동 비율
12.25 12.42
년간 변동
10.79 14.48
- 이전 종가
- 12.37
- 시가
- 12.40
- Bid
- 12.29
- Ask
- 12.59
- 저가
- 12.25
- 고가
- 12.42
- 볼륨
- 6.207 K
- 일일 변동
- -0.65%
- 월 변동
- -1.76%
- 6개월 변동
- -6.04%
- 년간 변동율
- -3.83%
20 9월, 토요일