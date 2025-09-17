Devises / DX
DX: Dynex Capital Inc
12.29 USD 0.08 (0.65%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DX a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.25 et à un maximum de 12.42.
Suivez la dynamique Dynex Capital Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DX Nouvelles
- BCA voit de la marge pour un rebond plus important du dollar américain
- Les prix de l’or s’orientent vers un cinquième gain hebdomadaire après la baisse des taux de la Fed
- Les devises asiatiques stables face à la reprise du dollar ; le yen à l’équilibre avant la BOJ
- L’or recule par rapport aux sommets records après la baisse des taux de la Fed ; Plus de ventes à l’horizon ?
- Les prix de l’or reculent par rapport aux niveaux records alors que le dollar rebondit après la baisse de la Fed
- UBS maintient sa vision baissière du dollar avant la réunion du FOMC
- Les prix de l’or reculent par rapport aux sommets historiques avant la décision de la Fed
Range quotidien
12.25 12.42
Range Annuel
10.79 14.48
- Clôture Précédente
- 12.37
- Ouverture
- 12.40
- Bid
- 12.29
- Ask
- 12.59
- Plus Bas
- 12.25
- Plus Haut
- 12.42
- Volume
- 6.207 K
- Changement quotidien
- -0.65%
- Changement Mensuel
- -1.76%
- Changement à 6 Mois
- -6.04%
- Changement Annuel
- -3.83%
20 septembre, samedi