DX: Dynex Capital Inc

12.37 USD 0.10 (0.80%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DXの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり12.34の安値と12.52の高値で取引されました。

Dynex Capital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.34 12.52
1年のレンジ
10.79 14.48
以前の終値
12.47
始値
12.52
買値
12.37
買値
12.67
安値
12.34
高値
12.52
出来高
4.626 K
1日の変化
-0.80%
1ヶ月の変化
-1.12%
6ヶ月の変化
-5.43%
1年の変化
-3.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K