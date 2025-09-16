通貨 / DX
DX: Dynex Capital Inc
12.37 USD 0.10 (0.80%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DXの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり12.34の安値と12.52の高値で取引されました。
Dynex Capital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
12.34 12.52
1年のレンジ
10.79 14.48
- 以前の終値
- 12.47
- 始値
- 12.52
- 買値
- 12.37
- 買値
- 12.67
- 安値
- 12.34
- 高値
- 12.52
- 出来高
- 4.626 K
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- -1.12%
- 6ヶ月の変化
- -5.43%
- 1年の変化
- -3.21%
