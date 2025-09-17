Valute / DX
DX: Dynex Capital Inc
12.29 USD 0.08 (0.65%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DX ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.25 e ad un massimo di 12.42.
Segui le dinamiche di Dynex Capital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DX News
- BCA vede spazio per un maggiore rimbalzo del dollaro USA
- I prezzi dell’oro puntano al quinto guadagno settimanale dopo il taglio Fed
- Il dollaro guadagna in scambi volatili dopo il taglio della Fed; sterlina in calo prima della riunione BoE
- I prezzi dell’oro scendono dai livelli record mentre il dollaro rimbalza dopo il taglio della Fed
- UBS mantiene una visione ribassista sul dollaro in vista della riunione FOMC
- I prezzi dell’oro scendono dai massimi storici prima della decisione Fed
Intervallo Giornaliero
12.25 12.42
Intervallo Annuale
10.79 14.48
- Chiusura Precedente
- 12.37
- Apertura
- 12.40
- Bid
- 12.29
- Ask
- 12.59
- Minimo
- 12.25
- Massimo
- 12.42
- Volume
- 6.207 K
- Variazione giornaliera
- -0.65%
- Variazione Mensile
- -1.76%
- Variazione Semestrale
- -6.04%
- Variazione Annuale
- -3.83%
20 settembre, sabato