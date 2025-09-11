Валюты / DX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DX: Dynex Capital Inc
12.33 USD 0.17 (1.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DX за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.32, а максимальная — 12.56.
Следите за динамикой Dynex Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DX
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Азиатские валюты без изменений, доллар стабилен в ожидании снижения ставки ФРС
- Asia FX muted, dollar steady with Fed rate cut in focus
- Dollar holds soft tone on rate cut expectations, Powell comments
- Суд в США заблокировал попытку Трампа уволить Лизу Кук из совета ФРС
- Asia FX firms slightly as dollar retreats with Fed rate cut in sight
- Dollar edges higher ahead of Fed rate decision; euro slips slightly
- Asia FX muted amid weak Chinese data; dollar steady as Fed meeting looms
- Asia FX firms as US rate cut bets, dollar weakness persist despite sticky CPI
- Instant View: US consumer prices rise more than expected, but a rate cut still coming
- BofA sees dollar resilience despite Fed rate outlook and corporate flows
- USD/TWD: Taiwan dollar poised for second rally as AI exports boost currency
- Валюты Азии сдержанны, доллар колеблется на фоне ожиданий снижения ставок перед данными по ИПЦ
- Asia FX muted, dollar whipsaws as rate cut bets build ahead of CPI data
Дневной диапазон
12.32 12.56
Годовой диапазон
10.79 14.48
- Предыдущее закрытие
- 12.50
- Open
- 12.51
- Bid
- 12.33
- Ask
- 12.63
- Low
- 12.32
- High
- 12.56
- Объем
- 5.328 K
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- -1.44%
- 6-месячное изменение
- -5.73%
- Годовое изменение
- -3.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.