DX: Dynex Capital Inc

12.37 USD 0.10 (0.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DX hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.34 bis zu einem Hoch von 12.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynex Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
12.34 12.52
Jahresspanne
10.79 14.48
Vorheriger Schlusskurs
12.47
Eröffnung
12.52
Bid
12.37
Ask
12.67
Tief
12.34
Hoch
12.52
Volumen
4.626 K
Tagesänderung
-0.80%
Monatsänderung
-1.12%
6-Monatsänderung
-5.43%
Jahresänderung
-3.21%
