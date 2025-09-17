Währungen / DX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DX: Dynex Capital Inc
12.37 USD 0.10 (0.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DX hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.34 bis zu einem Hoch von 12.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynex Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DX News
- BCA sees room for a bigger U.S. dollar rebound
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Asia FX muted as dollar recovers; yen flat with BOJ in focus
- Dollar gains in volatile trade after Fed cut; sterling lower ahead of BoE meeting
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Asia FX muted, dollar steady as markets digest Fed rate cut; BOJ on tap
- Instant View: Fed cuts by a quarter of a percentage point; Miran dissents
- US-Dollar vor Zinsentscheid unter Druck: UBS erwartet weitere Schwäche
- UBS maintains bearish dollar view into FOMC
- Dollar bounces from two-month lows ahead of Fed decision; sterling slips
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Asia FX muted, dollar steady with Fed rate cut in focus
- Dollar holds soft tone on rate cut expectations, Powell comments
Tagesspanne
12.34 12.52
Jahresspanne
10.79 14.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.47
- Eröffnung
- 12.52
- Bid
- 12.37
- Ask
- 12.67
- Tief
- 12.34
- Hoch
- 12.52
- Volumen
- 4.626 K
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- -1.12%
- 6-Monatsänderung
- -5.43%
- Jahresänderung
- -3.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K