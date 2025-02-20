Moedas / DGICA
DGICA: Donegal Group Inc - Class A
19.51 USD 0.36 (1.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DGICA para hoje mudou para 1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.93 e o mais alto foi 19.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Donegal Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.93 19.57
Faixa anual
14.12 21.12
- Fechamento anterior
- 19.15
- Open
- 19.07
- Bid
- 19.51
- Ask
- 19.81
- Low
- 18.93
- High
- 19.57
- Volume
- 267
- Mudança diária
- 1.88%
- Mudança mensal
- 6.79%
- Mudança de 6 meses
- -0.51%
- Mudança anual
- 31.74%
