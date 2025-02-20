Валюты / DGICA
DGICA: Donegal Group Inc - Class A
19.04 USD 0.20 (1.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DGICA за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.90, а максимальная — 19.23.
Следите за динамикой Donegal Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.90 19.23
Годовой диапазон
14.12 21.12
- Предыдущее закрытие
- 19.24
- Open
- 19.23
- Bid
- 19.04
- Ask
- 19.34
- Low
- 18.90
- High
- 19.23
- Объем
- 254
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 4.21%
- 6-месячное изменение
- -2.91%
- Годовое изменение
- 28.56%
