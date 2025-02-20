クォートセクション
DGICA: Donegal Group Inc - Class A

19.51 USD 0.36 (1.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DGICAの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり18.93の安値と19.57の高値で取引されました。

Donegal Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.93 19.57
1年のレンジ
14.12 21.12
以前の終値
19.15
始値
19.07
買値
19.51
買値
19.81
安値
18.93
高値
19.57
出来高
267
1日の変化
1.88%
1ヶ月の変化
6.79%
6ヶ月の変化
-0.51%
1年の変化
31.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K