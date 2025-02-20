通貨 / DGICA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DGICA: Donegal Group Inc - Class A
19.51 USD 0.36 (1.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DGICAの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり18.93の安値と19.57の高値で取引されました。
Donegal Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGICA News
- Are Investors Undervaluing Donegal Group (DGICA) Right Now?
- United Fire Group, Inc (UFCS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- ドネガル・ミューチュアル、7万2千ドル相当のドネガル・グループ株式を購入
- Is CNA Financial (CNA) Stock Undervalued Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for September 4th
- Donegal Mutual buys $722k in Donegal Group (DGICA) stock
- Donegal Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
- Donegal A earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Donegal Group Q2 2025 slides: net income soars 306% despite premium decline
- Donegal Group declares quarterly dividend of $0.1825 per share
- Donegal Group: Margin Growth And Increasing Dividend Yields (NASDAQ:DGICA)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Donegal Group stock hits 52-week high at $20.87 amid strong growth
- Donegal group director sells $182,034 in stock
- Donegal group senior VP sells shares worth $232,103
- Donegal group Sr. vice president sells shares worth $334,981
- Donegal Group Inc senior vice president sells shares for $6,922
- Donegal Group senior vice president sells $8,363 in stock
- Tuesday’s Top Insider Moves: Strategic Buys and Significant Sells
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
- Donegal Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
1日のレンジ
18.93 19.57
1年のレンジ
14.12 21.12
- 以前の終値
- 19.15
- 始値
- 19.07
- 買値
- 19.51
- 買値
- 19.81
- 安値
- 18.93
- 高値
- 19.57
- 出来高
- 267
- 1日の変化
- 1.88%
- 1ヶ月の変化
- 6.79%
- 6ヶ月の変化
- -0.51%
- 1年の変化
- 31.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K