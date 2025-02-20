Währungen / DGICA
DGICA: Donegal Group Inc - Class A
19.30 USD 0.21 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DGICA hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.02 bis zu einem Hoch von 19.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Donegal Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DGICA News
Tagesspanne
19.02 19.59
Jahresspanne
14.12 21.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.51
- Eröffnung
- 19.59
- Bid
- 19.30
- Ask
- 19.60
- Tief
- 19.02
- Hoch
- 19.59
- Volumen
- 262
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 5.64%
- 6-Monatsänderung
- -1.58%
- Jahresänderung
- 30.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K