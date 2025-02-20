Valute / DGICA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DGICA: Donegal Group Inc - Class A
19.33 USD 0.18 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DGICA ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.02 e ad un massimo di 19.59.
Segui le dinamiche di Donegal Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGICA News
- Are Investors Undervaluing Donegal Group (DGICA) Right Now?
- United Fire Group, Inc (UFCS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Donegal Mutual acquista azioni Donegal Group per 702.000 dollari
- Is CNA Financial (CNA) Stock Undervalued Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for September 4th
- Donegal Mutual buys $722k in Donegal Group (DGICA) stock
- Donegal Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
- Donegal A earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Donegal Group Q2 2025 slides: net income soars 306% despite premium decline
- Donegal Group declares quarterly dividend of $0.1825 per share
- Donegal Group: Margin Growth And Increasing Dividend Yields (NASDAQ:DGICA)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Donegal Group stock hits 52-week high at $20.87 amid strong growth
- Donegal group director sells $182,034 in stock
- Donegal group senior VP sells shares worth $232,103
- Donegal group Sr. vice president sells shares worth $334,981
- Donegal Group Inc senior vice president sells shares for $6,922
- Donegal Group senior vice president sells $8,363 in stock
- Tuesday’s Top Insider Moves: Strategic Buys and Significant Sells
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
- Donegal Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
Intervallo Giornaliero
19.02 19.59
Intervallo Annuale
14.12 21.12
- Chiusura Precedente
- 19.51
- Apertura
- 19.59
- Bid
- 19.33
- Ask
- 19.63
- Minimo
- 19.02
- Massimo
- 19.59
- Volume
- 585
- Variazione giornaliera
- -0.92%
- Variazione Mensile
- 5.80%
- Variazione Semestrale
- -1.43%
- Variazione Annuale
- 30.52%
21 settembre, domenica