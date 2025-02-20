QuotazioniSezioni
DGICA
DGICA: Donegal Group Inc - Class A

19.33 USD 0.18 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DGICA ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.02 e ad un massimo di 19.59.

Segui le dinamiche di Donegal Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.02 19.59
Intervallo Annuale
14.12 21.12
Chiusura Precedente
19.51
Apertura
19.59
Bid
19.33
Ask
19.63
Minimo
19.02
Massimo
19.59
Volume
585
Variazione giornaliera
-0.92%
Variazione Mensile
5.80%
Variazione Semestrale
-1.43%
Variazione Annuale
30.52%
