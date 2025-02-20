Divisas / DGICA
DGICA: Donegal Group Inc - Class A
19.15 USD 0.11 (0.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DGICA de hoy ha cambiado un 0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.07, mientras que el máximo ha alcanzado 19.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Donegal Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
19.07 19.48
Rango anual
14.12 21.12
- Cierres anteriores
- 19.04
- Open
- 19.09
- Bid
- 19.15
- Ask
- 19.45
- Low
- 19.07
- High
- 19.48
- Volumen
- 213
- Cambio diario
- 0.58%
- Cambio mensual
- 4.82%
- Cambio a 6 meses
- -2.35%
- Cambio anual
- 29.30%
