통화 / DGICA
DGICA: Donegal Group Inc - Class A
19.33 USD 0.18 (0.92%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DGICA 환율이 오늘 -0.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.02이고 고가는 19.59이었습니다.
Donegal Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.02 19.59
년간 변동
14.12 21.12
- 이전 종가
- 19.51
- 시가
- 19.59
- Bid
- 19.33
- Ask
- 19.63
- 저가
- 19.02
- 고가
- 19.59
- 볼륨
- 585
- 일일 변동
- -0.92%
- 월 변동
- 5.80%
- 6개월 변동
- -1.43%
- 년간 변동율
- 30.52%
20 9월, 토요일