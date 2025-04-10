Moedas / DC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DC: Dakota Gold Corp
4.54 USD 0.05 (1.11%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DC para hoje mudou para 1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.40 e o mais alto foi 4.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Dakota Gold Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DC Notícias
- Dakota Gold Corp. (DC) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:DC) 2025-09-16
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- BMO Capital raises Dakota Gold stock price target to $9 on Richmond Hill project
- Dakota Gold Corp.: A Darling In Gold's Relentless Climb (NYSE:DC)
- Gold Just Exploded Past $3,010--Here's Why Smart Money Is Rushing Into These Mining Stocks
Faixa diária
4.40 4.59
Faixa anual
2.05 5.10
- Fechamento anterior
- 4.49
- Open
- 4.53
- Bid
- 4.54
- Ask
- 4.84
- Low
- 4.40
- High
- 4.59
- Volume
- 812
- Mudança diária
- 1.11%
- Mudança mensal
- 5.58%
- Mudança de 6 meses
- 72.62%
- Mudança anual
- 92.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh