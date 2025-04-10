Валюты / DC
DC: Dakota Gold Corp
4.47 USD 0.42 (8.59%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DC за сегодня изменился на -8.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.46, а максимальная — 4.96.
Следите за динамикой Dakota Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DC
- Dakota Gold Corp. (DC) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:DC) 2025-09-16
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- BMO Capital raises Dakota Gold stock price target to $9 on Richmond Hill project
- Dakota Gold Corp.: A Darling In Gold's Relentless Climb (NYSE:DC)
- Gold Just Exploded Past $3,010--Here's Why Smart Money Is Rushing Into These Mining Stocks
Дневной диапазон
4.46 4.96
Годовой диапазон
2.05 5.10
- Предыдущее закрытие
- 4.89
- Open
- 4.93
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.46
- High
- 4.96
- Объем
- 2.243 K
- Дневное изменение
- -8.59%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 69.96%
- Годовое изменение
- 89.41%
