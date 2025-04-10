QuotazioniSezioni
DC
DC: Dakota Gold Corp

4.77 USD 0.20 (4.38%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DC ha avuto una variazione del 4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.85.

Segui le dinamiche di Dakota Gold Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.55 4.85
Intervallo Annuale
2.05 5.10
Chiusura Precedente
4.57
Apertura
4.56
Bid
4.77
Ask
5.07
Minimo
4.55
Massimo
4.85
Volume
2.271 K
Variazione giornaliera
4.38%
Variazione Mensile
10.93%
Variazione Semestrale
81.37%
Variazione Annuale
102.12%
