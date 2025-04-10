Valute / DC
DC: Dakota Gold Corp
4.77 USD 0.20 (4.38%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DC ha avuto una variazione del 4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.85.
Segui le dinamiche di Dakota Gold Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.55 4.85
Intervallo Annuale
2.05 5.10
- Chiusura Precedente
- 4.57
- Apertura
- 4.56
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Minimo
- 4.55
- Massimo
- 4.85
- Volume
- 2.271 K
- Variazione giornaliera
- 4.38%
- Variazione Mensile
- 10.93%
- Variazione Semestrale
- 81.37%
- Variazione Annuale
- 102.12%
20 settembre, sabato