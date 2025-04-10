Währungen / DC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DC: Dakota Gold Corp
4.69 USD 0.12 (2.63%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DC hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.55 bis zu einem Hoch von 4.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dakota Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DC News
- Dakota Gold Corp. (DC) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:DC) 2025-09-16
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- BMO Capital raises Dakota Gold stock price target to $9 on Richmond Hill project
- Dakota Gold Corp.: A Darling In Gold's Relentless Climb (NYSE:DC)
- Gold Just Exploded Past $3,010--Here's Why Smart Money Is Rushing Into These Mining Stocks
Tagesspanne
4.55 4.71
Jahresspanne
2.05 5.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.57
- Eröffnung
- 4.56
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Tief
- 4.55
- Hoch
- 4.71
- Volumen
- 337
- Tagesänderung
- 2.63%
- Monatsänderung
- 9.07%
- 6-Monatsänderung
- 78.33%
- Jahresänderung
- 98.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K