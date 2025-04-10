通貨 / DC
DC: Dakota Gold Corp
4.57 USD 0.08 (1.78%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DCの今日の為替レートは、1.78%変化しました。日中、通貨は1あたり4.40の安値と4.59の高値で取引されました。
Dakota Gold Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DC News
- Dakota Gold Corp. (DC) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:DC) 2025-09-16
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- BMO Capital raises Dakota Gold stock price target to $9 on Richmond Hill project
- Dakota Gold Corp.: A Darling In Gold's Relentless Climb (NYSE:DC)
- Gold Just Exploded Past $3,010--Here's Why Smart Money Is Rushing Into These Mining Stocks
1日のレンジ
4.40 4.59
1年のレンジ
2.05 5.10
- 以前の終値
- 4.49
- 始値
- 4.53
- 買値
- 4.57
- 買値
- 4.87
- 安値
- 4.40
- 高値
- 4.59
- 出来高
- 1.405 K
- 1日の変化
- 1.78%
- 1ヶ月の変化
- 6.28%
- 6ヶ月の変化
- 73.76%
- 1年の変化
- 93.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K