DC: Dakota Gold Corp
4.77 USD 0.20 (4.38%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DC fiyatı bugün 4.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.55 ve Yüksek fiyatı olarak 4.85 aralığında işlem gördü.
Dakota Gold Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DC haberleri
- Amazon, Google, Microsoft reportedly warn H-1B employees to stay in the US
- Dakota Gold Corp. (DC) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:DC) 2025-09-16
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- BMO Capital raises Dakota Gold stock price target to $9 on Richmond Hill project
- Dakota Gold Corp.: A Darling In Gold's Relentless Climb (NYSE:DC)
- Gold Just Exploded Past $3,010--Here's Why Smart Money Is Rushing Into These Mining Stocks
Günlük aralık
4.55 4.85
Yıllık aralık
2.05 5.10
- Önceki kapanış
- 4.57
- Açılış
- 4.56
- Satış
- 4.77
- Alış
- 5.07
- Düşük
- 4.55
- Yüksek
- 4.85
- Hacim
- 2.271 K
- Günlük değişim
- 4.38%
- Aylık değişim
- 10.93%
- 6 aylık değişim
- 81.37%
- Yıllık değişim
- 102.12%
21 Eylül, Pazar