DC: Dakota Gold Corp
4.77 USD 0.20 (4.38%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DC 환율이 오늘 4.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.55이고 고가는 4.85이었습니다.
Dakota Gold Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.55 4.85
년간 변동
2.05 5.10
- 이전 종가
- 4.57
- 시가
- 4.56
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- 저가
- 4.55
- 고가
- 4.85
- 볼륨
- 2.271 K
- 일일 변동
- 4.38%
- 월 변동
- 10.93%
- 6개월 변동
- 81.37%
- 년간 변동율
- 102.12%
20 9월, 토요일