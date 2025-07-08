Moedas / DAVA
DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl
9.52 USD 0.10 (1.04%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAVA para hoje mudou para -1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.47 e o mais alto foi 9.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DAVA Notícias
Faixa diária
9.47 9.97
Faixa anual
9.35 34.94
- Fechamento anterior
- 9.62
- Open
- 9.72
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Low
- 9.47
- High
- 9.97
- Volume
- 1.736 K
- Mudança diária
- -1.04%
- Mudança mensal
- -33.47%
- Mudança de 6 meses
- -51.53%
- Mudança anual
- -63.06%
