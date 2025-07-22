Währungen / DAVA
DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl
9.53 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAVA hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.45 bis zu einem Hoch von 9.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DAVA News
Tagesspanne
9.45 9.58
Jahresspanne
9.34 34.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.52
- Eröffnung
- 9.58
- Bid
- 9.53
- Ask
- 9.83
- Tief
- 9.45
- Hoch
- 9.58
- Volumen
- 122
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -33.40%
- 6-Monatsänderung
- -51.48%
- Jahresänderung
- -63.02%
