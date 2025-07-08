КотировкиРазделы
Валюты / DAVA
Назад в Рынок акций США

DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl

9.62 USD 0.21 (2.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAVA за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.47, а максимальная — 9.74.

Следите за динамикой Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DAVA

Дневной диапазон
9.47 9.74
Годовой диапазон
9.35 34.94
Предыдущее закрытие
9.41
Open
9.51
Bid
9.62
Ask
9.92
Low
9.47
High
9.74
Объем
1.674 K
Дневное изменение
2.23%
Месячное изменение
-32.77%
6-месячное изменение
-51.02%
Годовое изменение
-62.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.