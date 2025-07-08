Валюты / DAVA
DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl
9.62 USD 0.21 (2.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAVA за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.47, а максимальная — 9.74.
Следите за динамикой Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.47 9.74
Годовой диапазон
9.35 34.94
- Предыдущее закрытие
- 9.41
- Open
- 9.51
- Bid
- 9.62
- Ask
- 9.92
- Low
- 9.47
- High
- 9.74
- Объем
- 1.674 K
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- -32.77%
- 6-месячное изменение
- -51.02%
- Годовое изменение
- -62.67%
