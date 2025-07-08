通貨 / DAVA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl
9.52 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DAVAの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり9.34の安値と9.74の高値で取引されました。
Endava plc American Depositary Shares (each representing one Clダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAVA News
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Endava Analysts Cut Their Forecasts After Q4 Results - Endava (NYSE:DAVA)
- Endava plc (DAVA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Endava at Citi’s 2025 Conference: AI Strategy and Market Challenges
- Endava stock price target lowered to $12 from $16 at TD Cowen
- Guggenheim lowers Endava stock price target to $18 on softer outlook
- Why Shares of Endava Are Plunging This Week
- Needham lowers Endava stock price target to $12 on cautious client spending
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Endava Plc (DAVA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Endava Shares Are Down Today
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Endava: Trends Moving in Wrong Direction
- Endava plc 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DAVA)
- Endava PLC Sponsored ADR (DAVA) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Endava earnings beat, revenue was in line with estimates
- Endava craters 20% as 2026 view disappoints lofty expectations
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Guggenheim lowers Endava stock price target to $20 on industry multiple compression
- Wasatch International Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAIGX)
- Baron Global Advantage Fund Q2 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:BGAFX)
- White Falcon Capital Q2 2025 Partner's Letter
- Endava announces executive team changes amid strategic shift
1日のレンジ
9.34 9.74
1年のレンジ
9.34 34.94
- 以前の終値
- 9.52
- 始値
- 9.64
- 買値
- 9.52
- 買値
- 9.82
- 安値
- 9.34
- 高値
- 9.74
- 出来高
- 1.625 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -33.47%
- 6ヶ月の変化
- -51.53%
- 1年の変化
- -63.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K