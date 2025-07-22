Valute / DAVA
DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl
9.22 USD 0.30 (3.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DAVA ha avuto una variazione del -3.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.15 e ad un massimo di 9.58.
Segui le dinamiche di Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAVA News
Intervallo Giornaliero
9.15 9.58
Intervallo Annuale
9.15 34.94
- Chiusura Precedente
- 9.52
- Apertura
- 9.58
- Bid
- 9.22
- Ask
- 9.52
- Minimo
- 9.15
- Massimo
- 9.58
- Volume
- 2.111 K
- Variazione giornaliera
- -3.15%
- Variazione Mensile
- -35.57%
- Variazione Semestrale
- -53.05%
- Variazione Annuale
- -64.22%
20 settembre, sabato