DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl

9.22 USD 0.30 (3.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAVA ha avuto una variazione del -3.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.15 e ad un massimo di 9.58.

Segui le dinamiche di Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
Intervallo Giornaliero
9.15 9.58
Intervallo Annuale
9.15 34.94
Chiusura Precedente
9.52
Apertura
9.58
Bid
9.22
Ask
9.52
Minimo
9.15
Massimo
9.58
Volume
2.111 K
Variazione giornaliera
-3.15%
Variazione Mensile
-35.57%
Variazione Semestrale
-53.05%
Variazione Annuale
-64.22%
20 settembre, sabato