货币 / DAVA
DAVA: Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl
9.70 USD 0.08 (0.83%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAVA汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点9.70和高点9.95进行交易。
关注Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DAVA新闻
- Top 3 Tech Stocks You'll Regret Missing In Q3 - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Endava Analysts Cut Their Forecasts After Q4 Results - Endava (NYSE:DAVA)
- Endava plc (DAVA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Endava at Citi’s 2025 Conference: AI Strategy and Market Challenges
- Endava stock price target lowered to $12 from $16 at TD Cowen
- Guggenheim lowers Endava stock price target to $18 on softer outlook
- Why Shares of Endava Are Plunging This Week
- Needham lowers Endava stock price target to $12 on cautious client spending
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Endava Plc (DAVA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Endava Shares Are Down Today
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Endava: Trends Moving in Wrong Direction
- Endava plc 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DAVA)
- Endava PLC Sponsored ADR (DAVA) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Endava earnings beat, revenue was in line with estimates
- Endava craters 20% as 2026 view disappoints lofty expectations
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Guggenheim lowers Endava stock price target to $20 on industry multiple compression
- Wasatch International Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAIGX)
- Baron Global Advantage Fund Q2 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:BGAFX)
- White Falcon Capital Q2 2025 Partner's Letter
- Endava announces executive team changes amid strategic shift
日范围
9.70 9.95
年范围
9.35 34.94
- 前一天收盘价
- 9.62
- 开盘价
- 9.72
- 卖价
- 9.70
- 买价
- 10.00
- 最低价
- 9.70
- 最高价
- 9.95
- 交易量
- 536
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- -32.22%
- 6个月变化
- -50.61%
- 年变化
- -62.36%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值