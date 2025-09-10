Moedas / DAKT
DAKT: Daktronics Inc
22.93 USD 0.20 (0.88%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAKT para hoje mudou para 0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.70 e o mais alto foi 23.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Daktronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
22.70 23.16
Faixa anual
10.25 24.37
- Fechamento anterior
- 22.73
- Open
- 23.08
- Bid
- 22.93
- Ask
- 23.23
- Low
- 22.70
- High
- 23.16
- Volume
- 283
- Mudança diária
- 0.88%
- Mudança mensal
- 33.78%
- Mudança de 6 meses
- 85.82%
- Mudança anual
- 78.72%
