DAKT: Daktronics Inc
22.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAKT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.70 bis zu einem Hoch von 23.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Daktronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.70 23.17
Jahresspanne
10.25 24.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.73
- Eröffnung
- 23.08
- Bid
- 22.73
- Ask
- 23.03
- Tief
- 22.70
- Hoch
- 23.17
- Volumen
- 1.766 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 32.61%
- 6-Monatsänderung
- 84.20%
- Jahresänderung
- 77.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K