DAKT: Daktronics Inc

22.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DAKT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.70 bis zu einem Hoch von 23.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Daktronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.70 23.17
Jahresspanne
10.25 24.37
Vorheriger Schlusskurs
22.73
Eröffnung
23.08
Bid
22.73
Ask
23.03
Tief
22.70
Hoch
23.17
Volumen
1.766 K
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
32.61%
6-Monatsänderung
84.20%
Jahresänderung
77.16%
