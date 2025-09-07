货币 / DAKT
DAKT: Daktronics Inc
22.60 USD 0.95 (4.03%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAKT汇率已更改-4.03%。当日，交易品种以低点22.47和高点23.61进行交易。
关注Daktronics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAKT新闻
- 3 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Superior Returns
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on Daktronics (DAKT)
- Here is Why Growth Investors Should Buy Daktronics (DAKT) Now
- DAKT or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 达克特罗尼克斯股票触及52周高点22.3美元
- Daktronics stock hits 52-week high at 22.3 USD
- Daktronics, Inc. (DAKT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- DaktronicsQ1每股收益及营收超出预期
- Daktronics DAKT Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Daktronics Q1 Orders Jump 35 Percent
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Daktronics Q1 FY2026 slides: Orders surge 35%, operating margin exceeds 10%
- Daktronics earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Daktronics Orders Jump 35% in Fiscal Q1
- Daktronics (DAKT) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Why Is Daktronics Stock Soaring Wednesday? - Daktronics (NASDAQ:DAKT)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- US Stocks Settle At Record Highs: Investor Sentiment Improves, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Chewy, Synopsys And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - Chewy (NYSE:CHWY)
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Wall Street Week Ahead
日范围
22.47 23.61
年范围
10.25 24.37
- 前一天收盘价
- 23.55
- 开盘价
- 23.55
- 卖价
- 22.60
- 买价
- 22.90
- 最低价
- 22.47
- 最高价
- 23.61
- 交易量
- 1.325 K
- 日变化
- -4.03%
- 月变化
- 31.86%
- 6个月变化
- 83.14%
- 年变化
- 76.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值