DAKT: Daktronics Inc
22.73 USD 0.82 (3.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DAKT de hoy ha cambiado un -3.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.47, mientras que el máximo ha alcanzado 23.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Daktronics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DAKT News
- Daktronics revela planes estratégicos de crecimiento en conferencia virtual
- 3 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Superior Returns
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on Daktronics (DAKT)
- Here is Why Growth Investors Should Buy Daktronics (DAKT) Now
- DAKT or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Acciones de Daktronics alcanzan un máximo de 52 semanas a 22.3 USD
- Daktronics, Inc. (DAKT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Daktronics superaron 0.08$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Daktronics Q1 Orders Jump 35 Percent
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Resultados del primer trimestre fiscal 2026 de Daktronics: pedidos aumentan un 35%, margen operativo supera el 10%
- Daktronics Orders Jump 35% in Fiscal Q1
- Daktronics (DAKT) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
Rango diario
22.47 23.61
Rango anual
10.25 24.37
- Cierres anteriores
- 23.55
- Open
- 23.55
- Bid
- 22.73
- Ask
- 23.03
- Low
- 22.47
- High
- 23.61
- Volumen
- 2.226 K
- Cambio diario
- -3.48%
- Cambio mensual
- 32.61%
- Cambio a 6 meses
- 84.20%
- Cambio anual
- 77.16%
