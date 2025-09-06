КотировкиРазделы
Валюты / DAKT
DAKT: Daktronics Inc

23.55 USD 0.49 (2.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAKT за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.54, а максимальная — 24.37.

Следите за динамикой Daktronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости DAKT

Дневной диапазон
23.54 24.37
Годовой диапазон
10.25 24.37
Предыдущее закрытие
24.04
Open
24.04
Bid
23.55
Ask
23.85
Low
23.54
High
24.37
Объем
1.960 K
Дневное изменение
-2.04%
Месячное изменение
37.40%
6-месячное изменение
90.84%
Годовое изменение
83.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.