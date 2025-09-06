Валюты / DAKT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DAKT: Daktronics Inc
23.55 USD 0.49 (2.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAKT за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.54, а максимальная — 24.37.
Следите за динамикой Daktronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DAKT
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on Daktronics (DAKT)
- Here is Why Growth Investors Should Buy Daktronics (DAKT) Now
- DAKT or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Акции Daktronics достигли 52-недельного максимума в $22,3
- Daktronics stock hits 52-week high at 22.3 USD
- Daktronics, Inc. (DAKT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Daktronics: доходы, прибыль побили прогнозы в Q1
- Daktronics DAKT Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Daktronics Q1 Orders Jump 35 Percent
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Daktronics Q1 FY2026 slides: Orders surge 35%, operating margin exceeds 10%
- Daktronics earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Daktronics Orders Jump 35% in Fiscal Q1
- Daktronics (DAKT) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Why Is Daktronics Stock Soaring Wednesday? - Daktronics (NASDAQ:DAKT)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- US Stocks Settle At Record Highs: Investor Sentiment Improves, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Chewy, Synopsys And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - Chewy (NYSE:CHWY)
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- Wall Street Week Ahead
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
Дневной диапазон
23.54 24.37
Годовой диапазон
10.25 24.37
- Предыдущее закрытие
- 24.04
- Open
- 24.04
- Bid
- 23.55
- Ask
- 23.85
- Low
- 23.54
- High
- 24.37
- Объем
- 1.960 K
- Дневное изменение
- -2.04%
- Месячное изменение
- 37.40%
- 6-месячное изменение
- 90.84%
- Годовое изменение
- 83.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.