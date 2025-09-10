Valute / DAKT
DAKT: Daktronics Inc
22.14 USD 0.59 (2.60%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DAKT ha avuto una variazione del -2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.01 e ad un massimo di 22.77.
Segui le dinamiche di Daktronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.01 22.77
Intervallo Annuale
10.25 24.37
- Chiusura Precedente
- 22.73
- Apertura
- 22.73
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- Minimo
- 22.01
- Massimo
- 22.77
- Volume
- 1.508 K
- Variazione giornaliera
- -2.60%
- Variazione Mensile
- 29.17%
- Variazione Semestrale
- 79.42%
- Variazione Annuale
- 72.56%
20 settembre, sabato