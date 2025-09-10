通貨 / DAKT
DAKT: Daktronics Inc
22.73 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DAKTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり22.70の安値と23.17の高値で取引されました。
Daktronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DAKT News
- 4 Best PEG-Based Value Stocks to Buy for Market-Beating Returns
- ダクトロニクス、スモールキャップ・バーチャルカンファレンスで戦略的成長計画を発表
- Daktronics at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Plans Unveiled
- 3 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Superior Returns
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on Daktronics (DAKT)
- Here is Why Growth Investors Should Buy Daktronics (DAKT) Now
- DAKT or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- ダクトロニクス株、22.3ドルで52週間高値を記録
- Daktronics stock hits 52-week high at 22.3 USD
- Daktronics, Inc. (DAKT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- 【決算速報】ダクトロニクス、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に
- Daktronics DAKT Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Daktronics Q1 Orders Jump 35 Percent
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Daktronics Q1 FY2026 slides: Orders surge 35%, operating margin exceeds 10%
- Daktronics earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Daktronics Orders Jump 35% in Fiscal Q1
- Daktronics (DAKT) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Why Is Daktronics Stock Soaring Wednesday? - Daktronics (NASDAQ:DAKT)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- US Stocks Settle At Record Highs: Investor Sentiment Improves, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
1日のレンジ
22.70 23.17
1年のレンジ
10.25 24.37
- 以前の終値
- 22.73
- 始値
- 23.08
- 買値
- 22.73
- 買値
- 23.03
- 安値
- 22.70
- 高値
- 23.17
- 出来高
- 1.766 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 32.61%
- 6ヶ月の変化
- 84.20%
- 1年の変化
- 77.16%
