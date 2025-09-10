クォートセクション
通貨 / DAKT
DAKT: Daktronics Inc

22.73 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DAKTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり22.70の安値と23.17の高値で取引されました。

Daktronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.70 23.17
1年のレンジ
10.25 24.37
以前の終値
22.73
始値
23.08
買値
22.73
買値
23.03
安値
22.70
高値
23.17
出来高
1.766 K
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
32.61%
6ヶ月の変化
84.20%
1年の変化
77.16%
