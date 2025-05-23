Moedas / CRNX
CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc
34.97 USD 0.77 (2.25%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRNX para hoje mudou para 2.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.81 e o mais alto foi 35.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Crinetics Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRNX Notícias
- FDA grants orphan drug designation to Crinetics’ atumelnant for CAH
- Crinetics stock price target lowered to $86 by Citizens JMP on launch outlook
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stifel lowers Crinetics stock price target to $58 from $60, keeps Buy rating
- Earnings call transcript: Crinetics Pharmaceuticals Q2 2025 results miss EPS forecast
- Crinetics (CRNX) Q2 Revenue Jumps 150%
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings Preview: Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crinetics’ 48% decline validates InvestingPro’s October 2024 overvalued call
- Crinetics stock rating reiterated by Piper Sandler ahead of PALSONIFY PDUFA
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Crinetics stock at $81 price target
- Crinetics stock maintains Buy rating at Jones Trading on positive ENDO’25 data
- JMP reiterates Market Outperform rating on Crinetics stock as paltusotine shows strong data
- Crinetics Reports Durable Symptom, Hormone Control With Oral Drug In Acromegaly - Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX)
- Goldman Sachs initiates coverage on Crinetics stock with Neutral rating
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Crinetics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP ahead of key data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Crinetics stock at $81 target
- Crinetics Pharmaceuticals to Host R&D Day on June 26, 2025
- Crinetics: Highly Priced Biotech Awaits PDUFA On Acromegaly Drug (NASDAQ:CRNX)
- PGIM Jennison Health Sciences Fund Q1 2025 Commentary (PHLAX)
- Crinetics Pharmaceuticals Announces June 2025 Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains Crinetics stock Buy rating, $81 target
- Crinetics Pharmaceuticals to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
Faixa diária
34.81 35.09
Faixa anual
24.10 62.53
- Fechamento anterior
- 34.20
- Open
- 34.86
- Bid
- 34.97
- Ask
- 35.27
- Low
- 34.81
- High
- 35.09
- Volume
- 108
- Mudança diária
- 2.25%
- Mudança mensal
- 12.48%
- Mudança de 6 meses
- 4.58%
- Mudança anual
- -30.46%
