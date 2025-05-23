Currencies / CRNX
CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc
34.18 USD 0.41 (1.21%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CRNX exchange rate has changed by 1.21% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 33.52 and at a high of 34.73.
Follow Crinetics Pharmaceuticals Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
CRNX News
- FDA grants orphan drug designation to Crinetics’ atumelnant for CAH
- Crinetics stock price target lowered to $86 by Citizens JMP on launch outlook
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stifel lowers Crinetics stock price target to $58 from $60, keeps Buy rating
- Earnings call transcript: Crinetics Pharmaceuticals Q2 2025 results miss EPS forecast
- Crinetics (CRNX) Q2 Revenue Jumps 150%
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings Preview: Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crinetics’ 48% decline validates InvestingPro’s October 2024 overvalued call
- Crinetics stock rating reiterated by Piper Sandler ahead of PALSONIFY PDUFA
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Crinetics stock at $81 price target
- Crinetics stock maintains Buy rating at Jones Trading on positive ENDO’25 data
- JMP reiterates Market Outperform rating on Crinetics stock as paltusotine shows strong data
- Crinetics Reports Durable Symptom, Hormone Control With Oral Drug In Acromegaly - Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX)
- Goldman Sachs initiates coverage on Crinetics stock with Neutral rating
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Crinetics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP ahead of key data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Crinetics stock at $81 target
- Crinetics Pharmaceuticals to Host R&D Day on June 26, 2025
- Crinetics: Highly Priced Biotech Awaits PDUFA On Acromegaly Drug (NASDAQ:CRNX)
- PGIM Jennison Health Sciences Fund Q1 2025 Commentary (PHLAX)
- Crinetics Pharmaceuticals Announces June 2025 Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains Crinetics stock Buy rating, $81 target
- Crinetics Pharmaceuticals to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
Daily Range
33.52 34.73
Year Range
24.10 62.53
- Previous Close
- 33.77
- Open
- 33.60
- Bid
- 34.18
- Ask
- 34.48
- Low
- 33.52
- High
- 34.73
- Volume
- 852
- Daily Change
- 1.21%
- Month Change
- 9.94%
- 6 Months Change
- 2.21%
- Year Change
- -32.03%
