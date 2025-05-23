KurseKategorien
Währungen / CRNX
Zurück zum Aktien

CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc

35.48 USD 1.28 (3.74%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRNX hat sich für heute um 3.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.55 bis zu einem Hoch von 35.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Crinetics Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRNX News

Tagesspanne
34.55 35.74
Jahresspanne
24.10 62.53
Vorheriger Schlusskurs
34.20
Eröffnung
34.86
Bid
35.48
Ask
35.78
Tief
34.55
Hoch
35.74
Volumen
2.756 K
Tagesänderung
3.74%
Monatsänderung
14.12%
6-Monatsänderung
6.10%
Jahresänderung
-29.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K