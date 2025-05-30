FiyatlarBölümler
CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc

33.91 USD 1.57 (4.43%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRNX fiyatı bugün -4.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.27 ve Yüksek fiyatı olarak 35.89 aralığında işlem gördü.

Crinetics Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.27 35.89
Yıllık aralık
24.10 62.53
Önceki kapanış
35.48
Açılış
35.89
Satış
33.91
Alış
34.21
Düşük
33.27
Yüksek
35.89
Hacim
2.892 K
Günlük değişim
-4.43%
Aylık değişim
9.07%
6 aylık değişim
1.41%
Yıllık değişim
-32.57%
21 Eylül, Pazar