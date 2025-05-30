Dövizler / CRNX
CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc
33.91 USD 1.57 (4.43%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRNX fiyatı bugün -4.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.27 ve Yüksek fiyatı olarak 35.89 aralığında işlem gördü.
Crinetics Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRNX haberleri
Günlük aralık
33.27 35.89
Yıllık aralık
24.10 62.53
- Önceki kapanış
- 35.48
- Açılış
- 35.89
- Satış
- 33.91
- Alış
- 34.21
- Düşük
- 33.27
- Yüksek
- 35.89
- Hacim
- 2.892 K
- Günlük değişim
- -4.43%
- Aylık değişim
- 9.07%
- 6 aylık değişim
- 1.41%
- Yıllık değişim
- -32.57%
21 Eylül, Pazar