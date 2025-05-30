货币 / CRNX
CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc
34.33 USD 0.23 (0.67%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRNX汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点34.27和高点34.89进行交易。
关注Crinetics Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRNX新闻
- 百济神州股价因特朗普行政令担忧下跌，RBC视为买入机会
- FDA grants orphan drug designation to Crinetics’ atumelnant for CAH
- Crinetics stock price target lowered to $86 by Citizens JMP on launch outlook
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stifel lowers Crinetics stock price target to $58 from $60, keeps Buy rating
- Earnings call transcript: Crinetics Pharmaceuticals Q2 2025 results miss EPS forecast
- Crinetics (CRNX) Q2 Revenue Jumps 150%
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings Preview: Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crinetics’ 48% decline validates InvestingPro’s October 2024 overvalued call
- Crinetics stock rating reiterated by Piper Sandler ahead of PALSONIFY PDUFA
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Crinetics stock at $81 price target
- Crinetics stock maintains Buy rating at Jones Trading on positive ENDO’25 data
- JMP reiterates Market Outperform rating on Crinetics stock as paltusotine shows strong data
- Crinetics Reports Durable Symptom, Hormone Control With Oral Drug In Acromegaly - Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX)
- Goldman Sachs initiates coverage on Crinetics stock with Neutral rating
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Crinetics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP ahead of key data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Crinetics stock at $81 target
- Crinetics Pharmaceuticals to Host R&D Day on June 26, 2025
- Crinetics: Highly Priced Biotech Awaits PDUFA On Acromegaly Drug (NASDAQ:CRNX)
- PGIM Jennison Health Sciences Fund Q1 2025 Commentary (PHLAX)
- Crinetics Pharmaceuticals Announces June 2025 Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains Crinetics stock Buy rating, $81 target
日范围
34.27 34.89
年范围
24.10 62.53
- 前一天收盘价
- 34.10
- 开盘价
- 34.27
- 卖价
- 34.33
- 买价
- 34.63
- 最低价
- 34.27
- 最高价
- 34.89
- 交易量
- 409
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- 10.42%
- 6个月变化
- 2.66%
- 年变化
- -31.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值