КотировкиРазделы
Валюты / CRNX
Назад в Рынок акций США

CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc

34.10 USD 0.33 (0.98%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRNX за сегодня изменился на 0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.52, а максимальная — 34.73.

Следите за динамикой Crinetics Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CRNX

Дневной диапазон
33.52 34.73
Годовой диапазон
24.10 62.53
Предыдущее закрытие
33.77
Open
33.60
Bid
34.10
Ask
34.40
Low
33.52
High
34.73
Объем
2.115 K
Дневное изменение
0.98%
Месячное изменение
9.68%
6-месячное изменение
1.97%
Годовое изменение
-32.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.