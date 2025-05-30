CotationsSections
Devises / CRNX
Retour à Actions

CRNX: Crinetics Pharmaceuticals Inc

33.91 USD 1.57 (4.43%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRNX a changé de -4.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.27 et à un maximum de 35.89.

Suivez la dynamique Crinetics Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRNX Nouvelles

Range quotidien
33.27 35.89
Range Annuel
24.10 62.53
Clôture Précédente
35.48
Ouverture
35.89
Bid
33.91
Ask
34.21
Plus Bas
33.27
Plus Haut
35.89
Volume
2.892 K
Changement quotidien
-4.43%
Changement Mensuel
9.07%
Changement à 6 Mois
1.41%
Changement Annuel
-32.57%
20 septembre, samedi