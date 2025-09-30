- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF
A taxa do CCMG para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.06 e o mais alto foi 31.08.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust CCM Global Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CCMG hoje?
Hoje EA Series Trust CCM Global Equity ETF (CCMG) está avaliado em 31.07. O instrumento é negociado dentro de 0.32%, o fechamento de ontem foi 30.97, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CCMG em tempo real.
As ações de EA Series Trust CCM Global Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Series Trust CCM Global Equity ETF está avaliado em 31.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.99% e USD. Monitore os movimentos de CCMG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CCMG?
Você pode comprar ações de EA Series Trust CCM Global Equity ETF (CCMG) pelo preço atual 31.07. Ordens geralmente são executadas perto de 31.07 ou 31.37, enquanto 22 e 0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CCMG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CCMG?
Investir em EA Series Trust CCM Global Equity ETF envolve considerar a faixa anual 24.47 - 31.29 e o preço atual 31.07. Muitos comparam 1.84% e 11.92% antes de enviar ordens em 31.07 ou 31.37. Estude as mudanças diárias de preço de CCMG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CCM Global Equity ETF?
O maior preço de CCM Global Equity ETF (CCMG) no último ano foi 31.29. As ações oscilaram bastante dentro de 24.47 - 31.29, e a comparação com 30.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Series Trust CCM Global Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CCM Global Equity ETF?
O menor preço de CCM Global Equity ETF (CCMG) no ano foi 24.47. A comparação com o preço atual 31.07 e 24.47 - 31.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CCMG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CCMG?
No passado EA Series Trust CCM Global Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.97 e 6.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.97
- Open
- 31.06
- Bid
- 31.07
- Ask
- 31.37
- Low
- 31.06
- High
- 31.08
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 1.84%
- Mudança de 6 meses
- 11.92%
- Mudança anual
- 6.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8